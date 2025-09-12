Посол України вручив вірчу грамоту президенту Кіпру, який наступний головує у Раді ЄС

Посол України у Кіпрі вручив оригінал вірчої грамоти, підписаної президентом Володимиром Зеленським, президенту республіки Кіпр Нікосу Христодулідісу.

Про це повідомило посольство у Facebook, передає "Європейська правда".

12 вересня надзвичайний і повноважний посол України в Кіпрі Сергій Ніжинський вручив оригінал вірчої грамоти, підписаної Зеленським, президенту республіки Кіпр Нікосу Христодулідісу.

Варто зауважити, що Кіпр наступним буде головувати у Раді Європейського Союзу.

Під час свого виступу, посол України подякував Христодулідісу за непохитну підтримку України та висловив сподівання на взаємовигідне партнерство, яке ще більше зміцнить зв'язки між Україною та Кіпром.

У свою чергу президент Кіпру наголосив на максимальній підтримці незалежності України та євроінтеграційного курсу.

Зазначимо, наразі головує у Раді ЄС Данія. Вона обіцяла продовжити сприяти вступу Україну в ЄС, попри блокування переговорів Угорщиною.

