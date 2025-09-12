Посол Украины вручил верительную грамоту президенту Кипра, который следующий головует в Совете ЕС

Посол Украины в Кипре вручил оригинал верительной грамоты, подписанной президентом Владимиром Зеленским, президенту республики Кипр Никосу Христодулидису.

Об этом сообщило посольство в Facebook, передает "Европейская правда".

12 сентября чрезвычайный и полномочный посол Украины в Кипре Сергей Нежинский вручил оригинал верительной грамоты, подписанной Зеленским, президенту республики Кипр Никосу Христодулидису.

Стоит отметить, что Кипр следующим будет председательствовать в Совете Европейского Союза.

Во время своего выступления посол Украины поблагодарил Христодулидиса за непоколебимую поддержку Украины и выразил надежду на взаимовыгодное партнерство, которое еще больше укрепит связи между Украиной и Кипром.

В свою очередь президент Кипра подчеркнул максимальную поддержку независимости Украины и евроинтеграционного курса.

Отметим, что в настоящее время председательствует в Совете ЕС Дания. Она пообещала продолжить содействовать вступлению Украины в ЕС, несмотря на блокирование переговоров Венгрией.

