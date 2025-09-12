Навіщо Трампу знадобилося Міністерство війни і чи суперечить це курсу на миротворчість

5 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким Пентагон отримав ще одну офіційну назву – Міністерство війни.

Уточнимо – саме "ще одну", а не нову: назва Міністерства оборони закріплена в законодавстві, й президентські виконавчі укази все ж не можуть переписувати закони, за які голосує Конгрес.

Сайт Міністерства оборони вже переїхав на нову адресу war.gov, а Гегсет перейменував себе у соцмережах на "міністра війни".

Про те, звідки взялася назва "Міністерство війни", що перейменування Пентагону означатиме на практиці і про який ширший тренд американської політики може свідчити цей крок, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Війна для Трампа: що стоїть за рішенням президента США перейменувати Пентагон. Далі – стислий її виклад.

Справді, відомство США, яке було створене першим американським президентом Джорджем Вашингтоном і відповідало за оборонну політику, початково називалося Міністерством війни (Department of War).

Воно проіснувало 158 років.

В 1947-му президент США Гаррі Трумен ініціював ухвалення Закону про національну безпеку. Ним три структури міністерського рівня, відповідальні за армію, флот та авіацію, обʼєднали у новій структурі – Національній військовій установі (National Military Establishment) на чолі з міністром оборони.

І зрештою, через два роки, у 1949-му, Національну військову установу перейменували на Міністерство оборони (Department of Defense) – нібито тому, що абревіатура NME дуже вже нагадувала англійське слово enemy ("ворог").

"Президент Трумен і його радники найбільше турбувалися за те, аби запобігати майбутнім війнам замість вести їх", – так пояснює появу слова "оборона" у назві міністерства американський історик Мелвін Леффлер.

Як поєднується Міністерство війни із заявами адміністрації Трампа, яка не втомлюється нагадувати про свою ефективність у "завершенні війн"?

"Наші засновники знали, що демонстрація сили буде найкращим способом гарантувати, аби ми рідко її використовували", – стверджують у Білому домі.

І додають: "Назва "Міністерство війни" надсилає більш потужний сигнал про нашу готовність і рішучість порівняно з "Міністерством оборони", яка наголошує лише на оборонних можливостях".

Нинішній керівник Пентагону Піт Гегсет, серед іншого, тривалий час говорить про відновлення "воїнського етосу", стверджуючи, що попереднє військове керівництво надміру зосереджувалось на так званому "лівацтві" та "рівності".

І хоча контрольовані республіканцями Палата представників і Сенат, найімовірніше, змінять назву і в законодавстві, постане ще одна проблема – витрати.

Спеціалізований сайт The Pricer підрахував, що витрати можуть становити 150-300 млн доларів, якщо зміну назви розтягнути на три-пʼять років, і до 1,2 млрд доларів, якщо адміністрація Трампа вирішить зробити це за рік.

Такі витрати не надто узгоджуються з проголошеною Білим домом боротьбою з марнотратством і стали черговим предметом критики з боку Демократичної партії.

Загалом, якщо ж відкинути ці досить приземлені питання, то "повернення" Міністерства війни несе в собі передусім символічний сенс, який лягає як у світогляд Дональда Трампа, так і в чинну політику його адміністрації.

Не буде перебільшенням сказати, що це – повернення до Америки ХІХ століття, керованої так званою доктриною Монро, що чітко ділила світ на американську та європейську сфери впливу. І коли США відмовлялися від будь-якого втручання за межами Американського материка, своєї традиційної сфери впливу.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Війна для Трампа: що стоїть за рішенням президента США перейменувати Пентагон.