Зачем Трампу понадобилось Министерство войны и противоречит ли это курсу на миротворчество

5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Пентагон получил еще одно официальное название – Министерство войны.

Уточним – именно "еще одно", а не новое: название Министерства обороны закреплено в законодательстве, и президентские исполнительные указы все же не могут переписывать законы, за которые голосует Конгресс.

Сайт Министерства обороны уже переехал на новый адрес war.gov, а Хэгсет переименовал себя в соцсетях в "министра войны".

О том, откуда взялось название "Министерство войны", что переименование Пентагона будет означать на практике и о каком более широком тренде американской политики может свидетельствовать этот шаг

Действительно, ведомство США, которое было создано первым американским президентом Джорджем Вашингтоном и отвечало за оборонную политику, изначально называлось Министерством войны (Department of War).

Оно просуществовало 158 лет.

В 1947 году президент США Гарри Трумэн инициировал принятие Закона о национальной безопасности. Им три структуры министерского уровня, ответственные за армию, флот и авиацию, объединили в новой структуре – Национальном военном учреждении (National Military Establishment) во главе с министром обороны.

И в конце концов, через два года, в 1949-м, Национальное военное учреждение переименовали в Министерство обороны (Department of Defense) – якобы потому, что аббревиатура NME слишком напоминала английское слово enemy ("враг").

"Президент Трумэн и его советники больше всего беспокоились о том, чтобы предотвращать будущие войны, а не вести их", – так объясняет появление слова "оборона" в названии министерства американский историк Мелвин Леффлер.

Как сочетается Министерство войны с заявлениями администрации Трампа, которая не устает напоминать о своей эффективности в "завершении войн"?

"Наши основатели знали, что демонстрация силы будет лучшим способом гарантировать, чтобы мы редко ее использовали", – утверждают в Белом доме.

И добавляют: "Название "Министерство войны" посылает более мощный сигнал о нашей готовности и решимости по сравнению с "Министерством обороны", которое подчеркивает только оборонные возможности".

Нынешний глава Пентагона Пит Хэгсет, среди прочего, долгое время говорит о восстановлении "воинского этоса", утверждая, что предыдущее военное руководство чрезмерно сосредотачивалось на так называемом "левачестве" и "равенстве".

И хотя контролируемые республиканцами Палата представителей и Сенат, скорее всего, изменят название и в законодательстве, возникнет еще одна проблема – расходы.

Специализированный сайт The Pricer подсчитал, что расходы могут составить 150-300 млн долларов, если изменение названия растянуть на три-пять лет, и до 1,2 млрд долларов, если администрация Трампа решит сделать это за год.

Такие расходы не слишком согласуются с провозглашенной Белым домом борьбой с расточительством и стали очередным предметом критики со стороны Демократической партии.

В общем, если же отбросить эти довольно приземленные вопросы, то "возвращение" Министерства войны несет в себе прежде всего символический смысл, который вписывается как в мировоззрение Дональда Трампа, так и в действующую политику его администрации.

Не будет преувеличением сказать, что это – возвращение к Америке XIX века, управляемой так называемой доктриной Монро, которая четко делила мир на американскую и европейскую сферы влияния. И когда США отказывались от любого вмешательства за пределами Американского материка, своей традиционной сферы влияния.

