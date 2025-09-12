Глава МЗС Австрії закликає Китай тиснути на Росію, аби уникнути західних санкцій

Австрійська міністерка закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер вважає, що Китай повинен чинити тиск на Росію для зупинення війни проти України, якщо хоче уникнути подальших західних санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю Bloomberg.

За словами Майнль-Райзінгер, Пекін повинен допомогти залучити Владіміра Путіна до "мирних переговорів", а також припинити допомагати військовій машині Кремля.

"Китай несе відповідальність за використання свого впливу на Путіна, щоб той щиро взяв участь у переговорах", – сказала очільниця австрійської дипломатії.

"Позиція ЄС полягає в тому, щоб чинити тиск на Путіна, і ми робимо це за допомогою санкцій. Якщо ці санкції обходять, то ми повинні вжити заходів", – додала вона.

Раніше повідомлялось, що США чинитимуть тиск на країни G7, щоб ті запровадили значно вищі мита щодо Індії та Китаю за закупівлю російської нафти у спробі змусити Москву піти на мирні переговори з Україною.

У серпні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін вітатиме більш активну роль Китаю у досягненні миру в Україні.