FT: США тиснутимуть на G7 задля мит щодо Китаю та Індії, які купують нафту в РФ

США чинитимуть тиск на країни G7, щоб ті запровадили значно вищі мита щодо Індії та Китаю за закупівлю російської нафти у спробі змусити Москву піти на мирні переговори з Україною.

Про це виданню Financial Times повідомили четверо поінформованих осіб, пише "Європейська правда".

У п’ятницю під час відеоконференції міністри фінансів "Групи семи" обговорять пропозицію США щодо нового пакета заходів. Цього тижня президент США закликав ЄС запровадити мита щодо Китаю та Індії в обсязі до 100%, а тепер розширює цей тиск і на союзників по G7.

"Закупівлі російської нафти Китаєм та Індією фінансують воєнну машину Путіна та продовжують безглузде вбивство українців", – заявив речник Міністерства фінансів США.

"На початку цього тижня ми чітко дали зрозуміти нашим союзникам у ЄС: якщо вони серйозно налаштовані покласти край війні у власному дворі, то повинні приєднатися до нас і запровадити реальні мита, які будуть скасовані в день завершення війни", – додав він.

Речник відмовився назвати точні цифри запланованих мит, але, за словами обізнаних осіб, США запропонували діапазон від 50% до 100%.

Минулого місяця США підвищили мита на імпорт з Індії до 50% через закупівлю нею російської нафти. У квітні Трамп різко підняв мита на китайський імпорт, але вже в травні знизив їх після негативної реакції ринку.

Представники ЄС усвідомлюють, що запровадження таких високих мит проти двох ключових торговельних партнерів блоку буде складним з огляду на економічні наслідки та ймовірну відповідь Пекіна.

Брюссель сподівається найближчими тижнями укласти торговельну угоду з Нью-Делі, прагнучи зміцнити зв’язки з азійською державою.

Але він намагається переконати США, що подібного тиску можна досягти іншими заходами, зокрема посиленням санкцій проти російських енергетичних компаній та перенесенням крайнього терміну для держав-членів ЄС припинити закупівлі російської нафти і газу з 2027 року на більш ранній час.

Для цього, як зазначили троє європейських посадовців, Трампу доведеться тиснути на Угорщину та Словаччину – дві країни, очолювані проросійськими лідерами, які досі купують російську нафту трубопроводом і вже не раз блокували жорсткіші санкції ЄС.

У самому ЄС уже обговорюють можливість запровадження санкцій проти Китаю за закупівлю дешевої російської нафти та газу. Комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен у четвер зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом для обговорення заміни російського скрапленого газу американськими поставками.

ЄС досі закуповує близько п’ятої частини свого газу з Росії, тоді як до повномасштабного вторгнення 2022 року ця частка становила 45%.