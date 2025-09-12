Глава МИД Австрии призывает Китай оказывать давление на Россию, чтобы избежать западных санкций

Австрийский министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер считает, что Китай должен оказывать давление на Россию для прекращения войны против Украины, если хочет избежать дальнейших западных санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Bloomberg.

По словам Майнль-Райзингер, Пекин должен помочь привлечь Владимира Путина к "мирным переговорам", а также прекратить помогать военной машине Кремля.

"Китай несет ответственность за использование своего влияния на Путина, чтобы тот искренне принял участие в переговорах", – сказала глава австрийской дипломатии.

"Позиция ЕС заключается в том, чтобы оказывать давление на Путина, и мы делаем это с помощью санкций. Если эти санкции обходят, то мы должны принять меры", – добавила она.

Ранее сообщалось, что США будут оказывать давление на страны G7, чтобы те ввели значительно более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти в попытке заставить Москву пойти на мирные переговоры с Украиной.

В августе министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин будет приветствовать более активную роль Китая в достижении мира в Украине.