З початку року кількість нелегальних перетинів кордонів ЄС упала на 21%

Кількість нелегальних в’їздів до Європейського Союзу за перші вісім місяців 2025 року, за попередніми даними, упала на одну пʼяту в порівнянні з роком раніше.

Як пише "Європейська правда", про це в пʼятницю повідомило прикордонне агентство ЄС Frontex.

За даними Frontex, за січень-серпень 2025 року було зафіксовано 112 375 випадків нелегального перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу, або на 21% менше, ніж торік.

Зниження було найбільш помітним на Західноафриканському та Західнобалканському маршрутах міграції до ЄС (падіння у 52% і 47% відповідно), а також через сухопутний східний кордон (44%).

Середземне море залишається найбільш завантаженим маршрутом нелегальної міграції до Євросоюзу, хоча там загальна кількість прибулих приблизно відповідає минулорічним показникам, зазначають у Frontex.

У Східному Середземноморʼї кількість нелегальних перетинів кордону зменшилася на 18%, але на Криті спостерігається різке зростання міграційного тиску, хоча погана погода у серпні дещо вплинула на цей тренд.

На західносередземноморському маршруті кількість нелегальних перетинів за вісім місяців збільшилася на 22%, причому тільки в серпні кількість прибулих зросла майже на 60%, ідеться в повідомленні.

Таким чином, останні дані Frontex підтверджують і попередні повідомлення, які вказують на зменшення загальних обсягів нелегальної міграції до Європейського Союзу.

Минулого тижня повідомлялось, що фінські прикордонники на кілька тижнів надіслали підкріплення латвійським колегам на тлі загострення проблеми нелегальної міграції до ЄС через територію Білорусі.