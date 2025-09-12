С начала года количество нелегальных пересечений границ ЕС упало на 21%

Количество нелегальных въездов в Европейский Союз за первые восемь месяцев 2025 года, по предварительным данным, упало на одну пятую по сравнению с годом ранее.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщило пограничное агентство ЕС Frontex.

По данным Frontex, за январь-август 2025 года было зафиксировано 112 375 случаев нелегального пересечения внешних границ Евросоюза, или на 21% меньше, чем в прошлом году.

Снижение было наиболее заметным на Западноафриканском и Западнобалканском маршрутах миграции в ЕС (падение на 52% и 47% соответственно), а также через сухопутную восточную границу (44%).

Средиземное море остается самым загруженным маршрутом нелегальной миграции в Евросоюз, хотя там общее количество прибывших примерно соответствует прошлогодним показателям, отмечают в Frontex.

В Восточном Средиземноморье количество нелегальных пересечений границы уменьшилось на 18%, но на Крите наблюдается резкий рост миграционного давления, хотя плохая погода в августе несколько повлияла на этот тренд.

На западно-средиземноморском маршруте количество нелегальных пересечений за восемь месяцев увеличилось на 22%, причем только в августе количество прибывших выросло почти на 60%, говорится в сообщении.

Таким образом, последние данные Frontex подтверждают и предыдущие сообщения, которые указывают на уменьшение общих объемов нелегальной миграции в Европейский Союз.

На прошлой неделе сообщалось, что финские пограничники на несколько недель направили подкрепление латвийским коллегам на фоне обострения проблемы нелегальной миграции в ЕС через территорию Беларуси.