Фінські прикордонники надіслали підкріплення Латвії через мігрантів на кордоні з Білоруссю

Фінські прикордонники на кілька тижнів надіслали підкріплення латвійським колегам на тлі загострення проблеми нелегальної міграції до ЄС через територію Білорусі.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Фінська Прикордонна служба на запит Латвії надіслала в країну деяку кількість своїх службовців для посилення охорони кордону з Білоруссю – у зв’язку із загостренням проблеми нелегальної міграції.

Група складається з патрульних, які мали ідентичні завдання з охорони кордону у Фінляндії. Вони працюватимуть на латвійсько-білоруському кордоні до 22 вересня.

Цього року Фінляндія відряджала своїх прикордонників у 20 різних країн Європи на їхні запити для посилення захисту кордонів.

Від міграційного тиску на кордоні з Білоруссю, через яку до ЄС намагаються потрапити громадяни третіх країн, потерпають усі її європейські сусіди з літа 2021 року.

У Польщі нещодавно заявили, що міграційний тиск на кордоні з Білоруссю знову посилюється. У зв’язку з цією проблемою поїздку на кордон включили до програми візиту у Польщу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У Латвії прогнозують, що ситуація може залишатися напруженою ще тривалий час, незалежно від погоди.

Литовські прикордонники за середу перехопили рекордну кількість нелегалів, що намагались перейти кордон з Білорусі.

Фінляндія також зіткнулася зі спробою Росії влаштувати гібридну міграційну кризу наприкінці 2023 року, але змогла зупинити атаку, повністю закривши східний кордон – відтоді і до цього часу.