Посол у Швеції розповіла королю, як на Херсонщині врятували подарований ним прапор

Посол України у Швеції Світлана Заліщук розпочала свою роботу в країні з вручення вірчих грамот королю Карлу XVI Густаву, при цьому вона розповіла йому історію подарованого ним у 2008 році селу на Херсонщині шведського прапора.

Історія розміщена на сторінці Заліщук у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Вона згадала, що у 2008 році Король Швеції Карл XVI Густав відвідав Україну. Окрім столиці, він побував у селі Старошведське (Gammalsvenskby), яке стоїть на березі Дніпра в Херсонській області. Зараз воно називається Зміївка. Це село, де шведи мешкали з XVIII століття. Але попри кілька століть, які вони провели не на Батьківщині, вони зберегли ідентичність: традиції, мову, церковні обряди.

"Я знала, що король вболіває за це село. Хоча його громада не має можливості зараз жити в селі Зміївка через сильні обстріли, хоча церква згоріла, школа пошкоджена й багато будівель знищено, але одну річ таки вдалося врятувати. І це прапор Швеції, який громаді села привіз особисто Король Карл XVI Густав у 2008 році", – розповіла посол.

За її словами, цей прапор з часів візиту короля гордо висів у сільській раді аж до повномасштабного вторгнення.

"У 2022 році росіяни окупували село. Вони намагалися прапор забрати, бо Швеція – це ж "не дружня" країна. Але тоді староста села Микола Куривчак, правдами-неправдами врятував прапор, переховував його 8,5 місяців. Прапор вцілів. Хоча був пошкоджений, бо зберігався в будинку, у який прилетіло. І після деокупації села його вивезли у безпечне місце", – розповіла Заліщук.

"Так от, мешканці села, які зараз також є ВПО через ту саму імперію, швидко зібралися і зробили спеціальне фото з цим "пораненим" прапором для Його величності. Щоб показати, що росіянам, може й, вдається руйнувати наші будівлі. Але до деяких важливих речей вони добратися не зможуть", – додала також вона.

Посол передала королю світлину і розповіла цю історію: "Уявляєте, який він був розчулений…"

Нагадаємо, цього тижня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про передачу Україні 20-го пакета військової допомоги вартістю у 9,2 млрд крон (близько $982,5 млн).

Нещодавно Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.

Також писали, що Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 5 млрд норвезьких крон ($500 млн) на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.