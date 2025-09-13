Посол в Швеции рассказала королю, как на Херсонщине спасли подаренный им флаг

Посол Украины в Швеции Светлана Залищук начала свою работу в стране с вручения верительных грамот королю Карлу XVI Густаву, при этом она рассказала ему историю подаренного им в 2008 году селу на Херсонщине шведского флага.

История размещена на странице Залищук в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Она вспомнила, что в 2008 году Король Швеции Карл XVI Густав посетил Украину. Кроме столицы, он побывал в селе Старошведское (Gammalsvenskby), которое стоит на берегу Днепра в Херсонской области. Сейчас оно называется Змиевка. Это село, где шведы жили с XVIII века. Но несмотря на несколько веков, которые они провели не на Родине, они сохранили идентичность: традиции, язык, церковные обряды.

"Я знала, что король болеет за это село. Хотя его община не имеет возможности сейчас жить в селе Змиевка из-за сильных обстрелов, хотя церковь сгорела, школа повреждена и многие здания уничтожены, но одну вещь удалось спасти. И это флаг Швеции, который общине села привез лично Король Карл XVI Густав в 2008 году", – рассказала посол.

По ее словам, этот флаг со времен визита короля гордо висел в сельском совете вплоть до полномасштабного вторжения.

"В 2022 году россияне оккупировали село. Они пытались флаг забрать, потому что Швеция – это же "не дружественная" страна. Но тогда староста села Николай Куривчак, правдами-неправдами спас флаг, прятал его 8,5 месяцев. Флаг уцелел. Хотя был поврежден, потому что хранился в доме, в который прилетело. И после деоккупации села его вывезли в безопасное место", – рассказала Залищук.

"Так вот, жители села, которые сейчас также являются ВПЛ из-за той же империи, быстро собрались и сделали специальное фото с этим "раненым" флагом для Его величества. Чтобы показать, что россиянам, может и удается разрушать наши здания. Но к некоторым важным вещам они добраться не смогут", – добавила также она.

Посол передала королю фотографию и рассказала эту историю: "Представляете, какой он был растроган..."

Напомним, на этой неделе министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о передаче Украине 20-го пакета военной помощи стоимостью в 9,2 млрд крон (около $982,5 млн).

Недавно Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.

Также писали, что Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 5 млрд норвежских крон ($500 млн) на инициативу НАТО по поставке Украине американского оружия.