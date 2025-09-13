В Польше задержали подозреваемого в угоне автомобиля Туска

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего премьер-министру Польши Дональду Туску, задержали в аэропорту Гданьска в 6 утра в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Похитителя авто задержали в аэропорту за несколько минут до его вылета в Болгарию. Как выяснил репортер RMF FM, задержанный не впервые попадает в поле зрения полиции – он уже был замечен в мошенничестве и преступлениях против здоровья и жизни.

Задержанный – 41-летний житель Сопота, гражданин Польши, сообщает Воеводское управление полиции в Гданьске.

Мужчину подозревают в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего премьер-министру, отметили в ведомстве.

К удивлению правоохранителей, при задержании он не оказал сопротивления.

К операции также присоединилась специальная группа вмешательства пограничников.

Правоохранители также провели обыск в его доме и изъяли доказательства, которые могут быть полезными для дальнейшего рассмотрения дела.

Мужчина остается в распоряжении прокуратуры.

В среду вечером комиссар Карина Каминская сообщила, что полицейские из KWP в Гданьске нашли автомобиль Lexus, принадлежащий семье премьер-министра Дональда Туска, через несколько часов после того, как было заявлено о его похищении, на одной из автостоянок в Гданьске.

