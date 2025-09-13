Сибіга розповів, яких санкцій проти Росії Київ вимагає у партнерів

На думку українського уряду, наразі є простір для запровадження санкцій щодо країн, що купують нафту, а також щодо "тіньового флоту", портів та банківської інфраструктури.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на панельній дискусії у рамках щорічної зустрічі Yalta European Strategy, що проходила у Києві.

Головним міністр назвав тиск на ті країни, що купують нафту у держави-агресора, зауваживши, що цей тиск може офіційно мати різні назви. "Можна називати це не санкціями, а тарифами, (що запроваджені) як вторинні санкції на країни, які заробляють криваві кошти на імпорті російської нафти", – пояснив він.

Міністр Сибіга висловив переконання, що ці країни "треба наздоганяти санкціями".

Також він вважає недостатніми інші заходи проти для припинення експорту енергоносіїв. "Це те, що найбільше живить російську військову машину", – додав він.

"Досі 70% тіньового флоту проходить Балтійським морем. Час посилити контроль, і ще не задіяний потенціал країн регіону, щоби припинити транспортування нафти Балтійським морем зо допомогою тіньового флоту." Також міністр вважає за необхідне санкціонувати російські порти, зокрема ті, з яких імпортується нафта, а також капітані та екіпажі танкерів "тіньового флоту".

Окрім того, Україна пропонує посилити тиск на фінансову систему.

"Банки: тут є широкий потенціал, в тому числі треба санкціонувати Центральний банк. Заморожені активи: Росія повинна платити за завдану шкоду вже зараз. Не платники податків наших союзників, а Росія своїми замороженими активами. І ми дуже сподіваємося на прогрес у використанні заморожених активів, а не лише відсотків від них", – пояснив Сибіга.

Окремим пріоритетом є домовленості про синхронізацію тиску різних гравців. "Санкційні пакети були синхронні: Європа, Японія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, Австралія і США", – зауважив він.

Днями міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію. Дональд Трамп знову заявив цього тижня, що його терпіння щодо Путіна "вичерпується".

Повідомлялося також, що Євросоюз має намір посилити візові правила для росіян.