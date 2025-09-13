Сибига рассказал, каких санкций против России Киев требует у партнеров

По мнению украинского правительства, сейчас есть пространство для введения санкций в отношении стран, покупающих нефть, а также в отношении "теневого флота", портов и банковской инфраструктуры.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на панельной дискуссии в рамках ежегодной встречи Yalta European Strategy, которая проходила в Киеве.

Главным министр назвал давление на те страны, которые покупают нефть у государства-агрессора, отметив, что это давление может официально иметь разные названия. "Можно называть это не санкциями, а тарифами, (которые введены) как вторичные санкции на страны, которые зарабатывают кровавые средства на импорте российской нефти", – пояснил он.

Министр Сибига выразил убеждение, что эти страны "надо догонять санкциями".

Также он считает недостаточными другие меры против для прекращения экспорта энергоносителей. "Это то, что больше всего питает российскую военную машину", – добавил он.

"До сих пор 70% теневого флота проходит Балтийским морем. Время усилить контроль, и еще не задействован потенциал стран региона, чтобы прекратить транспортировку нефти по Балтийскому морю с помощью теневого флота." Также министр считает необходимым санкционировать российские порты, в частности те, из которых импортируется нефть, а также капитаны и экипажи танкеров "теневого флота".

Кроме того, Украина предлагает усилить давление на финансовую систему.

"Банки: здесь есть широкий потенциал, в том числе надо санкционировать Центральный банк. Замороженные активы: Россия должна платить за нанесенный ущерб уже сейчас. Не налогоплательщики наших союзников, а Россия своими замороженными активами. И мы очень надеемся на прогресс в использовании замороженных активов, а не только процентов от них", – пояснил Сибига.

Отдельным приоритетом являются договоренности о синхронизации давления различных игроков. "Санкционные пакеты были синхронные: Европа, Япония, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия и США", – отметил он.

На днях министры финансов G7 обсудили варианты усиления давления на Россию. Дональд Трамп снова заявил на этой неделе, что его терпение в отношении Путина "исчерпывается".

Сообщалось также, что Евросоюз намерен ужесточить визовые правила для россиян.