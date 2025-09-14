У Литві пропонують продовжити тимчасовий захист українців до березня 2027 року

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити до березня 2027 року тимчасовий захист громадян України, які втекли від війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литовське міністерство підготувало відповідну постанову уряду.

"Загальна позиція Європейського Союзу – продовжити тимчасовий захист, оскільки війна ще не закінчена. Це природне рішення", – заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

За даними МВС, Департамент міграції щодня реєструє 30-40 нових прохань про видачу дозволу на тимчасове проживання на підставі механізму тимчасового захисту, тобто коли особа не може повернутися до своєї країни.

Наразі посвідки на тимчасове проживання, які видають громадянам України, є чинними до 4 березня 2026 року; після внесення змін до постанови уряду термін дії посвідок на тимчасове проживання, які видають, збільшиться на рік.

"Продовження терміну зменшить адміністративне навантаження на українців і співробітників Департаменту міграції, а також полегшить управління потоком заяв у міру наближення березня 2026 року", – заявили в МВС.

Продовження тимчасового захисту продовжить також і термін, протягом якого іноземці, які працюють у Литві, не зобов'язані володіти литовською мовою.

На початку липня уряд ухвалив рішення не зобов'язувати військових біженців володіти литовською мовою, поки вони мають статус тимчасового захисту.

Після того, як у лютому 2022 року Росія розв'язала в Україні повномасштабну війну, держави-члени ЄС погодилися надавати тимчасовий захист особам, які залишили Україну, строком на один рік, і відтоді щорічно продовжують цей термін.

За даними Департаменту міграції, наразі тимчасовий захист у Литві надано 47,6 тис. осіб.

Повідомляли, що з 1 червня в Австрії припинили обов’язкове медичне страхування для українських біженців, які мають тимчасовий захист, якщо вони не працюють і не отримують базову соціальну допомогу.

А у травні Міністерство соціального захисту та праці Литви розпочало внутрішнє розслідування після того, як з’ясувалося, що допомогу, призначену українцям, отримали також громадяни 43 інших країн, які мали дозвіл на проживання в Литві.