В Литве предлагают продлить временную защиту украинцев до марта 2027 года

Министерство внутренних дел Литвы предлагает продлить до марта 2027 года временную защиту граждан Украины, которые сбежали от войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Литовское министерство подготовило соответствующее постановление правительства.

"Общая позиция Европейского Союза – продолжить временную защиту, поскольку война еще не закончена. Это естественное решение", – заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

По данным МВД, Департамент миграции ежедневно регистрирует 30-40 новых просьб о выдаче разрешения на временное проживание на основании механизма временной защиты, то есть когда лицо не может вернуться в свою страну.

Сейчас виды на временное проживание, которые выдают гражданам Украины, действительны до 4 марта 2026 года; после внесения изменений в постановление правительства срок действия выдаваемых временных видов на жительство увеличится на год.

"Продление срока уменьшит административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции, а также облегчит управление потоком заявлений по мере приближения марта 2026 года", – заявили в МВД.

Продление временной защиты продлит также и срок, в течение которого иностранцы, работающие в Литве, не обязаны владеть литовским языком.

В начале июля правительство приняло решение не обязывать военных беженцев владеть литовским языком, пока они имеют статус временной защиты.

После того, как в феврале 2022 года Россия развязала в Украине полномасштабную войну, государства-члены ЕС согласились предоставлять временную защиту лицам, покинувшим Украину, сроком на один год, и с тех пор ежегодно продлевают этот срок.

По данным Департамента миграции, на данный момент временная защита в Литве предоставлена 47,6 тыс. человек.

Сообщалось, что с 1 июня в Австрии прекратили обязательное медицинское страхование для украинских беженцев, которые имеют временную защиту, если они не работают и не получают базовую социальную помощь.

А в мае Министерство социальной защиты и труда Литвы начало внутреннее расследование после того, как выяснилось, что помощь, предназначенную украинцам, получили также граждане 43 других стран, которые имели вид на жительство в Литве.