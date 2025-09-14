У Кракові літак зійшов зі смуги: польоти призупинено

В аеропорту Краків-Баліце у неділю, 14 вересня, літак польської авіакомпанії Enter Air зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Як зазначається, літак зупинився на траві поруч із смугою. Пасажирів оперативно евакуювали, серйозних травм ніхто не зазнав.

Фото: RMF24

На місці працюють служби екстреної допомоги. У зв’язку з інцидентом повітряний простір над аеропортом закрито, усі рейси тимчасово призупинено.

Наразі причини події з’ясовуються.

Нещодавно у Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.

Також писали, що двоє людей загинули в результаті падіння літака в селі Липова Живецького повіту Сілезького воєводства Польщі.

Невеликий приватний літак розбився в лісовому масиві в празькому районі Летняни 7 вересня – двоє людей не вижили в аварії.