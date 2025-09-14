У Кракові літак зійшов зі смуги: польоти призупинено
В аеропорту Краків-Баліце у неділю, 14 вересня, літак польської авіакомпанії Enter Air зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Як зазначається, літак зупинився на траві поруч із смугою. Пасажирів оперативно евакуювали, серйозних травм ніхто не зазнав.
На місці працюють служби екстреної допомоги. У зв’язку з інцидентом повітряний простір над аеропортом закрито, усі рейси тимчасово призупинено.
Наразі причини події з’ясовуються.
Нещодавно у Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.
Також писали, що двоє людей загинули в результаті падіння літака в селі Липова Живецького повіту Сілезького воєводства Польщі.
Невеликий приватний літак розбився в лісовому масиві в празькому районі Летняни 7 вересня – двоє людей не вижили в аварії.