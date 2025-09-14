В Кракове самолет сошел с полосы: полеты приостановлены

В аэропорту Краков-Балице в воскресенье, 14 сентября, самолет польской авиакомпании Enter Air сошел с взлетно-посадочной полосы при приземлении.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, самолет остановился на траве рядом с полосой. Пассажиров оперативно эвакуировали, серьезных травм никто не получил.

Фото: RMF24

На месте работают службы экстренной помощи. В связи с инцидентом воздушное пространство над аэропортом закрыто, все рейсы временно приостановлены.

В настоящее время причины происшествия выясняются.

Недавно в Польше в районе города Радом разбился гражданский вертолет, два человека оказались в больнице.

Также писали, что два человека погибли в результате падения самолета в селе Липова Живецкого повета Силезского воеводства Польши.

Небольшой частный самолет разбился в лесном массиве в пражском районе Летняны 7 сентября – два человека не выжили в аварии.