У Польщі двоє людей постраждали в аварії гелікоптера

У Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Гелікоптер зазнав аварії біля населеного пункту Блазіни-Гурне поблизу міста Радом близько 18:30 у неділю. За попередньою інформацією, вертоліт впав після того, як зачепив лінію електропередачі.

Гелікоптер належав приватній компанії. Пілотом був 53-річний чоловік, пасажиром – 80-річний.

У поліції Радома повідомили, що потерпілі перебувають у лікарні, загрози для їхнього життя немає. Причини аварії будуть з’ясовувати.

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