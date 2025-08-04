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У Польщі двоє людей постраждали в аварії гелікоптера

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Новини — Понеділок, 4 серпня 2025, 10:19 — Марія Ємець

У Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Гелікоптер зазнав аварії біля населеного пункту Блазіни-Гурне поблизу міста Радом близько 18:30 у неділю. За попередньою інформацією, вертоліт впав після того, як зачепив лінію електропередачі. 

 

Гелікоптер належав приватній компанії. Пілотом був 53-річний чоловік, пасажиром – 80-річний. 

У поліції Радома повідомили, що потерпілі перебувають у лікарні, загрози для їхнього життя немає. Причини аварії будуть з’ясовувати. 

На іспанському острові Майорка вихідними загинув в аварії на власному літаку колишній пілот ВПС США із сином. 

У Британії в липні внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.

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