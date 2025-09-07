У Празі розбився приватний літак: є загиблі

Невеликий приватний літак розбився в лісовому масиві в празькому районі Летняни – двоє людей не вижили в аварії.

Про це повідомила чеська поліція в соціальній мережі X, пише "Європейська правда".

На місці працюють поліцейські, пожежники та рятувальники.

За даними CNN Prima News, жертвами стали чоловік і жінка.

Пілот незабаром після зльоту помітив технічні проблеми, але під час спроби повернутися на летовище літак зазнав аварії.

Празька служба порятунку направила на місце екіпаж рятувальників, лікаря, інспектора та авіаційних рятувальників.

Під час падіння літака в лісопарку ніхто більше не постраждав і не був у небезпеці.

Аварію розслідуватиме Управління цивільної авіації у співпраці з криміналістами.

Нещодавно у Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.

У Британії в липні внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.