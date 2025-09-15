Трамп: перешкода для переговорів – ненависть між Зеленським і Путіним

Американський президент Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним через їхню "глибоку ненависть".

Про це він сказав це журналістам на летовищі перед відльотом до Білого дому, транслює Fox News, пише "Європейська правда".

Трамп похизувався, що йому вдалося зупинити "сім воєн", проте визнав, що завершити війну Росії проти України виявився "значно складніше, ніж він очікував".

"Я думав, що ця буде для мене легкою. Але це виявилося важко", – сказав він.

За його словами, головна перешкода – ненависть між лідерами двох країн.

"Ненависть між Зеленським і Путіним – незбагненна", – сказав Трамп.

Відповідаючи на питання, чи вірить він у можливість таких перемовин, Трамп визнав, що думає, що йому "доведеться говорити самому".

А на питання, чи може наступним кроком стати тристоронній саміт, Трамп зазначив, що формат не має значення.

"Будуть переговори – чи ви назвете це самітом, чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться взяти участь. Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні розмовляти один з одним", – додав Трамп.

Зазначимо, що зустріч лідерів була головною темою обговорень США, Європи та України після саміту на Алясці, але у Кремлі всіляко ухиляються від її проведення.

За даними ЗМІ, Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими".

Нещодавно Зеленський заявив, що правитель Росії ухиляється від двосторонньої зустрічі з ним, запрошуючи його до Москви.