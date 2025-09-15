Трамп: препятствие для переговоров – ненависть между Зеленским и Путиным

Американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в возможности прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным из-за их "глубокой ненависти".

Об этом он сказал журналистам в аэропорту перед вылетом в Белый дом, транслирует Fox News, пишет "Европейская правда".

Трамп похвастался, что ему удалось остановить "семь войн", однако признал, что завершить войну России против Украины оказалось "значительно сложнее, чем он ожидал".

"Я думал, что эта будет для меня легкой. Но это оказалось трудно", – сказал он.

По его словам, главное препятствие – ненависть между лидерами двух стран.

"Ненависть между Зеленским и Путиным – непостижима", – сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, верит ли он в возможность таких переговоров, Трамп признал, что думает, что ему "придется говорить самому".

А на вопрос, может ли следующим шагом стать трехсторонний саммит, Трамп отметил, что формат не имеет значения.

"Будут переговоры – назовете ли вы это саммитом или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется принять участие. Они настолько ненавидят друг друга, что почти не могут говорить. Они просто не способны разговаривать друг с другом", – добавил Трамп.

Отметим, что встреча лидеров была главной темой обсуждений США, Европы и Украины после саммита на Аляске, но в Кремле всячески уклоняются от ее проведения.

По данным СМИ, Трамп якобы задумывается о том, чтобы пока оставить свои усилия по прекращению российско-украинской войны – пока стороны "станут более уступчивыми".

Недавно Зеленский заявил, что правитель России уклоняется от двусторонней встречи с ним, приглашая его в Москву.