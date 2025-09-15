Прем’єр Естонії: Європа далека від сили для стримування РФ

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що Європа ще далека від розвитку військової сили, необхідної для стримування Кремля.

Про це він сказав в інтерв’ю The Times, пише "Європейська правда".

Після того, як минулого тижня щонайменше 19 російськийх дронів вторглися польський повітряний простір, Міхал заявив, що неодноразові попередження його країни про російську агресію повністю виправдалися.

"Росія є серйозною загрозою для Європи, НАТО та всіх розсудливих країн світу. Нас навіть вважали трохи параноїками, коли ми говорили про загрози з боку Росії [в минулому]. Але зараз все, про що ми говорили в країнах Балтії, Польщі та Скандинавії, стало реальністю", – сказав він.

Він сказав, що порушення Росією повітряного простору Польщі було першим випадком, коли НАТО "випробували в повітряному просторі". Міхал вважає, що, що реакція альянсу "переконливо пройшла випробування".

Водночас естонський прем’єр вважає, що Європа ще далека від розвитку військової сили, необхідної для стримування Кремля.

"Європі знадобиться багато часу, щоб стати набагато сильнішою. Зараз ми ще на початку шляху", – сказав естонський прем’єр.

У цьому контексті він зазначив, що в Естонії, яка має порівняно невеликий дефіцит бюджету і один з найнижчих в Європі рівнів державного боргу відносно розміру економіки, швидке переозброєння вимагає болісних скорочень витрат і підвищення податків.

Міхал також хотів би, щоб європейські союзники об'єднали свої ресурси і спільно закуповували озброєння, щоб знизити витрати.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

14 вересня польський президент Кароль Навроцький підписав рішення, яке дозволяє іноземним військовим силам залишатися на території його країни у межах Eastern Sentry.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що збиття трьох-чотирьох із 19 російських дронів польською ППО "за українськими мірками" могло б вважатися цілковитим успіхом.