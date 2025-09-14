Навроцький дозволив військам НАТО перебувати в країні в межах "Східного вартового"

Польський президент Кароль Навроцький підписав рішення, яке дозволяє іноземним військовим силам залишатися на території його країни.

Про це повідомило Національне бюро безпеки у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як зазначається, присутність військ має на меті зміцнити Польщу в рамках операції "Східний вартовий" (Eastern Sentry).

"Президент Польщі Кароль Навроцький підписав рішення, яке дозволяє іноземним військовим силам з країн-членів Організації Північноатлантичного договору залишатися на території Польщі", – йдеться у дописі.

Зазначимо, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів у Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".