Сікорський про ефективність ППО Польщі: "За українськими мірками – 100% успіх"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що збиття трьох-чотирьох із 19 російських дронів польською ППО "за українськими мірками" могло б вважатися цілковитим успіхом.

Про це він сказав в інтервʼю британському виданню The Guardian, пише "Європейська правда".

Сікорський заявив, що хоча безпілотники, які вторглися до Польщі минулого тижня, були здатні перевозити боєприпаси, вони не були завантажені вибухівкою.

"Цікаво, що всі вони були несправними, що, на мою думку, свідчить про те, що Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війни", – зазначив він.

Польський міністр відкинув припущення, що польська протиповітряна оборона була не готова до вторгнення, з огляду на те, що деякі безпілотники пролетіли углиб польської території, а за повідомленнями, було збито лише три або чотири з приблизно 19.

"Дрони не досягли своїх цілей, і було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це вважалося б 100% успіхом", – сказав він.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

14 вересня польський президент Кароль Навроцький підписав рішення, яке дозволяє іноземним військовим силам залишатися на території його країни у межах Eastern Sentry.