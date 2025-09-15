Премьер Эстонии: Европа далека от силы для сдерживания РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Европа еще далека от развития военной силы, необходимой для сдерживания Кремля.

Об этом он сказал в интервью The Times, пишет "Европейская правда".

После того, как на прошлой неделе по меньшей мере 19 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство, Михал заявил, что неоднократные предупреждения его страны о российской агрессии полностью оправдались.

"Россия является серьезной угрозой для Европы, НАТО и всех здравомыслящих стран мира. Нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об угрозах со стороны России [в прошлом]. Но сейчас все, о чем мы говорили в странах Балтии, Польше и Скандинавии, стало реальностью", – сказал он.

Он сказал, что нарушение Россией воздушного пространства Польши было первым случаем, когда НАТО "испытали в воздушном пространстве". Михал считает, что реакция альянса "убедительно прошла испытание".

В то же время эстонский премьер считает, что Европа еще далека от развития военной силы, необходимой для сдерживания Кремля.

"Европе понадобится много времени, чтобы стать намного сильнее. Сейчас мы еще в начале пути", – сказал эстонский премьер.

В этом контексте он отметил, что в Эстонии, которая имеет сравнительно небольшой дефицит бюджета и один из самых низких в Европе уровней государственного долга относительно размера экономики, быстрое перевооружение требует болезненных сокращений расходов и повышения налогов.

Михал также хотел бы, чтобы европейские союзники объединили свои ресурсы и совместно закупали вооружение, чтобы снизить расходы.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

14 сентября польский президент Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным вооруженным силам оставаться на территории его страны в рамках Eastern Sentry.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что сбивание трех-четырех из 19 российских дронов польской ПВО "по украинским меркам" могло бы считаться полным успехом.