В Литве подозревают, что Минобороны могло скрыть данные о вторжении дронов РФ

Бывший спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что Комитет по нацбезопасности и обороне в ближайшее время будет выяснять, не нарушили ли воздушное пространство Литвы беспилотники в то же время, когда несколько десятков дронов залетели в Польшу.

Как сообщает "Европейская правда", заявление политика приводит Delfi.

О том, что на прошлой неделе беспилотники могли залететь на территорию Литвы, сообщало немецкое издание Bild. По его данным, 10 сентября в воздушное пространство Литвы залетели два неопознанных летательных объекта, однако армия Литвы сказала, что не может подтвердить эту информацию.

По словам Сквернялиса, если информацию о вторжении дронов все же скрывают, то за это отвечает министр обороны Довиле Шакалиене.

"Армия опровергла информацию, но мы знаем, что армия отрицает или молчит только по воле или по указанию министра Шакалиене. Это уже стало публичным секретом – то, что происходит в Минобороны. Там оказывают давление, заставляют военных делать, что им скажут, генералов, чтобы дозировалась информация, чтобы не нанесло ущерб имиджу министра", – сказал Сквернялис.

По его словам, скрывать информацию и неадекватно реагировать на угрозы – это "серьезная угроза безопасности нашего общества".

Напомним, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.