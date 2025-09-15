Німеччина веде переговори з "Талібаном" про регулярні депортації

Німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт підтвердив, що уряд веде переговори з талібами про депортацію з Німеччини засуджених за злочини громадян Афганістану.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить DW.

"Талібан" захопив владу в Афганістані в серпні 2021 року після виведення військ НАТО. Відтоді Німеччина не має офіційних дипломатичних відносин з урядом "Талібану", який вона не визнає легітимним.

"Ми хочемо зробити депортацію можливою самостійно. І саме тому ми підтримуємо технічні контакти між колегами з МВС і представниками з Афганістану. І ці технічні контакти повинні в кінцевому підсумку привести до того, що ми зможемо депортувати людей до Афганістану на регулярній основі", – сказав Добріндт.

Окремо міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також підтвердив, що переговори про депортацію відбуваються в Досі.

Водночас низка німецьких політиків з обуренням відреагували на факт переговорів з талібами.

Зокрема, Марсель Еммеріх, речник з питань внутрішньої політики Партії зелених, назвав це скандалом.

"Громадськість має право знати, що терористи отримують на заміну. Добріндт ставить себе в залежність від ісламістської організації і знижує рівень безпеки в країні", – сказав він.

В середині серпня правозахисні організації подали скаргу на міністрів закордонних та внутрішніх справ Німеччини, звинувативши їх у тому, що вони не захистили афганських громадян у Пакистані, які вже отримали дозвіл на в’їзд до Німеччини, від депортації до контрольованого талібами Афганістану.

Наприкінці серпня писали, що Німеччина планує припинити заборону на в'їзд вразливих громадян Афганістану, яких вона зобов'язалася прийняти, після посилення правового тиску всередині країни та депортації пакистанською владою.