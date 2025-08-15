Проти німецьких міністрів подали позов через депортацію афганців з Пакистану

Правозахисні організації подали у п’ятницю скаргу на міністрів закордонних та внутрішніх справ Німеччини, звинувативши їх у тому, що вони не захистили афганських громадян у Пакистані, які вже отримали дозвіл на в’їзд до Німеччини, від депортації до контрольованого талібами Афганістану.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Правозахисна група PRO ASYL та благодійна організація Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte подали скаргу до прокуратури Берліна проти міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля та міністра внутрішніх справ Александра Добріндта.

Вони заявили, що, дозволяючи Пакистану депортувати афганців, вже прийнятих до німецьких програм переселення, міністри залишили у небезпеці та не надали допомогу особам, які перебувають під загрозою.

За словами правозахисників, за останні тижні в Пакистані було заарештовано понад 400 людей, які отримали схвалення для переселення до Німеччини, а 34 особи вже депортовані.

Депортованим загрожують серйозні ризики за правління талібів, включно з ув’язненням, жорстоким поводженням або стратою.

Водночас Вадефуль заявив у п’ятницю, що його відомство перебуває у "тісному контакті на високому рівні з урядом Пакистану, щоб забезпечити захист цих людей та надати швидку допомогу тим, кого було депортовано або заарештовано в останні дні".

Тим часом 18 липня з Німеччини здійснили перший за нового уряду депортаційний рейс з громадянами Афганістану, що отримали судові вироки за проблеми з законом.

Вперше з часів приходу "Талібану" до влади Німеччина депортувала на батьківщину злочинців-громадян Афганістану у серпні 2024 року.