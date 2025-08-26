ЗМІ: Німеччина відновить в'їзд для афганців після юридичного та дипломатичного тиску

Німеччина планує припинити заборону на в'їзд вразливих громадян Афганістану, яких вона зобов'язалася прийняти, після посилення правового тиску всередині країни та депортації пакистанською владою.

Про це повідомила у вівторок, 26 серпня, газета Welt із посиланням на співрозмовників в уряді, пише "Європейська правда".

Близько 2 тисяч афганців, яким було дозволено переселитися до Німеччини в рамках програми для осіб, які вважаються такими, що перебувають під загрозою під владою талібів, вже кілька місяців застрягли в сусідньому Пакистані після того, як Берлін заморозив цю програму, пообіцявши обмежити міграцію.

Правозахисні групи та десятки постраждалих афганців оскаржили це рішення в суді, і деякі з них виграли справи, що посилило тиск на Берлін.

Ситуація ще більше загострилася, оскільки Пакистан має намір депортувати зареєстрованих афганських біженців до 1 вересня, включно із тими, хто бере участь у програмі переселення Німеччини.

За словами співрозмовників газети, постраждалі сім'ї вже поінформовані про відновлення програми, і перші афганські сім'ї мають прибути найближчими днями.

За даними газети, уряд планує переселити афганців таємно регулярними комерційними рейсами з пересадкою в Дубаї або Стамбулі перед прибуттям до Німеччини, а точна кількість осіб, яким наразі дозволено виїзд, залишається невідомою.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ країни підтвердило лише відновлення процедур перевірки та відправлення співробітників до Пакистану для продовження розгляду справ.

18 липня з Німеччини здійснили перший за нового уряду депортаційний рейс з громадянами Афганістану, що отримали судові вироки за проблеми з законом.

Вперше з часів приходу "Талібану" до влади Німеччина депортувала на батьківщину злочинців-громадян Афганістану у серпні 2024 року.