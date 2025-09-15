Германия ведет переговоры с "Талибаном" о "регулярных" депортациях

Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт подтвердил, что правительство ведет переговоры с талибами о депортации из Германии осужденных за преступления граждан Афганистана.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит DW.

"Талибан" захватил власть в Афганистане в августе 2021 года после вывода войск НАТО. С тех пор Германия не имеет официальных дипломатических отношений с правительством "Талибана", которое она не признает легитимным.

"Мы хотим сделать депортацию возможной самостоятельно. И именно поэтому мы поддерживаем технические контакты между коллегами из МВД и представителями из Афганистана. И эти технические контакты должны в конечном итоге привести к тому, что мы сможем депортировать людей в Афганистан на регулярной основе", – сказал Добриндт.

Отдельно министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль также подтвердил, что переговоры о депортации происходят в Дохе.

В то же время ряд немецкий политиков с возмущением отреагировали на факт переговоров с талибами.

В частности, Марсель Эммерих, спикер по вопросам внутренней политики Партии зеленых, назвал это скандалом.

"Общественность имеет право знать, что террористы получают взамен. Добриндт ставит себя в зависимость от исламистской организации и снижает уровень безопасности в стране", – сказал он.

В середине августа правозащитные организации подали жалобу на министров иностранных и внутренних дел Германии, обвинив их в том, что они не защитили афганских граждан в Пакистане, которые уже получили разрешение на въезд в Германию, от депортации в контролируемый талибами Афганистан.

В конце августа писали, что Германия планирует прекратить запрет на въезд уязвимых граждан Афганистана, которых она обязалась принять, после усиления правового давления внутри страны и депортации пакистанскими властями.