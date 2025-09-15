В Литве благотворительная кампания собрала 1 млн евро на дроны для Украины

Благотворительная кампания в поддержку Украины Dronaton, инициированная неправительственной организацией Blue/Yellow, собрала 1 млн евро на дроны.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как сообщила организация в понедельник, 15 сентября, двухмесячная кампания была разработана по аналогии с марафоном – "длинная, последовательная и командная работа".

Этот 1 млн евро будет использован для приобретения и доставки на украинскую передовую FPV-дронов, разведывательных дронов, ночных разведывательных дронов, логистических и дальнобойных дронов, их систем управления и аксессуаров.

"Каждый из этих дронов является не только гарантией безопасности для украинских солдат, но и для всех нас. Более сильная Украина означает более безопасную Литву и Европу. Наша миссия – помочь украинцам в их борьбе против агрессора, но в то же время мы инвестируем в безопасность Литвы – чем дольше Украина будет держаться, тем меньше реальных угроз у нас будет", – заявила директор Blue/Yellow Лаура Паукште.

Фото: LRT

По данным организации, тысячи частных лиц, компаний и общин присоединились к Dronaton, приобретя персонализированные дроны и реализуя инициативы по поддержке сотрудников для Украины.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Blue/Yellow приобрела для Украины более 5 тысяч различных типов дронов и аксессуаров к ним.

22 июля литовская кампания Radarom! приобрела для украинских Сил обороны более двух тысяч дронов.

Третья кампания Radarom! была организована LRT в сотрудничестве с Blue / Yellow, Laisvės TV и Stiprūs kartu с 3 по 24 февраля. Во время кампании жители и компании Литвы пожертвовали более 5 млн евро.