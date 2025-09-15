Молдова, позбавляючись залежності від "Яндексу", запустила на ринок Bolt

У столиці Молдови Кишиневі офіційно запрацювала служба таксі Bolt, яка для уряду країни стала можливістю потіснити на ринку російський сервіс таксі ЯндексGo.

Про запуск сервісу офіційно оголосили у понеділок на урочистому відкритті Moldova Business Week, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Регіональний менеджер компанії Едуард Суханек оголосив у виступі, що компанія офіційно відкрила роботу у Молдові "кілька хвилин тому", хоча технічно додаток почав працювати для замовлень таксі ще у п'ятницю, без жодних публічних анонсів. Самокатний сервіс Bolt запрацював у Кишиневі ще у 2021 році, однак на ринок таксі компанія тривалий час не виходила.

В уряді визнали, що серед іншого виходили з потреби здолати домінування служби "Яндекс-таксі" на місцевому ринку.

Яндекс досі був єдиною міжнародною компанією із замовлення таксі онлайн, що працювала у Молдові, його конкурентами були лише місцеві провайдери послуг. Це викликало складнощі для подорожуючих з України, частина з яких була змушена ставити додаток "Яндексу" і ділилася своїми даними з російським сервісом.

"Це (зменшення домінування "Яндексу") дійсно було одним з наших мотивів", – заявила у коментарі "Європейській правді" віцепрем'єрка та очільниця мінекономіки Молдови Дойна Ністор, що була присутня на презентації. Вона також зауважила, що іншим мотивом стала диджиталізація – у той час, як у Молдові діє вимога про наявність таксометра, Bolt єдиним отримав право видавати лише електронні чеки.

"Якщо ви водій Bolt, то вам більше не потрібний таксометр, і це робить простішим ваш вхід на ринок як таксиста", – пояснив Едуард Суханек. Таксі зі служби Яндекс не матимуть такої переваги.

Як відомо, 28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори. Наразі, лише одне з опитувань прогнозує перемогу партії Санду, інші очікують, що партія влади втратить монобільшість. Moldova Business Week, проходить перед виборами та ілюструє економічні перспективи країни.