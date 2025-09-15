Молдова, избавляясь от зависимости от "Яндекса", запустила на рынок Bolt

В столице Молдовы Кишиневе официально заработала служба такси Bolt, которая для правительства страны стала возможностью потеснить на рынке российский сервис такси ЯндексGo.

О запуске сервиса официально объявили в понедельник на торжественном открытии Moldova Business Week, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Региональный менеджер компании Эдуард Суханек объявил в выступлении, что компания официально открыла работу в Молдове "несколько минут назад", хотя технически приложение начало работать для заказов такси еще в пятницу, без всяких публичных анонсов. Самокатный сервис Bolt заработал в Кишиневе еще в 2021 году, однако на рынок такси компания долгое время не выходила.

В правительстве признали, что среди прочего исходили из необходимости преодолеть доминирование службы "Яндекс-такси" на местном рынке.

Яндекс до сих пор был единственной международной компанией по заказу такси онлайн, работавшей в Молдове, его конкурентами были только местные провайдеры услуг. Это вызвало сложности для путешествующих из Украины, часть из которых была вынуждена ставить приложение "Яндекса" и делилась своими данными с российским сервисом.

"Это (уменьшение доминирования „Яндекса") действительно было одним из наших мотивов", – заявила в комментарии "Европейской правде" вице-премьер и глава минэкономики Молдовы Дойна Нистор, присутствовавшая на презентации. Она также отметила, что другим мотивом стала диджитализация – в то время, как в Молдове действует требование о наличии таксометра, Bolt единственным получил право выдавать только электронные чеки.

"Если вы водитель Bolt, то вам больше не нужен таксометр, и это упрощает ваш вход на рынок как таксиста", – пояснил Эдуард Суханек. Такси из службы Яндекс не будут иметь такого преимущества.

Как известно, 28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы. Сейчас только один из опросов прогнозирует победу партии Санду, другие ожидают, что партия власти потеряет монобольшинство. Moldova Business Week, проходит перед выборами и иллюстрирует экономические перспективы страны.