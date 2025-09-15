Як Трамп створює "культ насильства" в США і чи призведе це до громадянської війни

У США сталося жахливе вбивство ультраправого активіста Чарлі Кірка.

Загалом ліберальні коментатори не лише засудили насильство, а й наголосили на визнанні Кірка як добросовісного дискусійного опонента зі "схильністю до незгоди".

Праві ж, навпаки, відразу закликали до репресій. Сам президент США Дональд Трамп, схоже, насолоджується нагодою використати подію як привід для атак на тих, хто йому не до вподоби. Члени його адміністрації вже називали Демократичну партію "вітчизняною терористичною організацією".

Про можливі наслідки такої політики Дональда Трампа для Америки читайте в колонці професора політології Принстонського університету (США) Яна-Вернера Мюллера Насильство як політика: куди заведе Сполучені Штати вбивство Чарлі Кірка. Далі – стислий її виклад.

"Враховуючи, що Трамп не виявляв жодних стримувань у використанні владних повноважень проти будь-кого, кого вважав своїм ворогом, прихована загроза переслідувати опозицію має тривожити будь-якого демократа (не лише Демократичну партію)", – попереджає у своїй колонці Ян-Вернер Мюллер.

За його словами, Дональд Трамп постійно заохочував, або принаймні явно терпів, політичне насильство: від жарту про те, що він міг би вистрілити в когось на П’ятій авеню й залишитися безкарним, до закликів до своїх прихильників бити опонентів, а також готовності бачити, як 6 січня 2021 року його першого віцепрезидента Майка Пенса лінчують, аби зберегти владу.

Американський професор політології попереджає, що якщо перший термін Трампа вирізнявся демонстративною жорстокістю, то зараз президент США приділяє значні зусилля для створення культу насильства.

Він наводить приклад про те, як вбивство 11 людей у морі біля узбережжя Венесуели – без будь-якого очевидного правового обґрунтування – із захватом поширюється в соцмережах.

Або про те, як Міністерство внутрішньої безпеки США регулярно використовує соцмережі, щоб святкувати біль сімей, чиїх близьких брутально депортують. В одному з постів навіть зображені співробітники ICE у масках і шоломах, схожих на нацистські.

На думку Яна-Вернера Мюллера, Дональд Трамп у другому президентському терміні почувається абсолютно безконтрольно.

"Ймовірно, він вважає свою недемократичну поведінку виправданою, адже інша сторона нібито використала Міністерство юстиції, щоб посадити його у в’язницю", – пише автор колонки.

Отже, звертає увагу Мюллер, Трамп постає не як кривдник, а як жертва. І він має цілу індустрію образи на своєму боці.

І відчуття жертви також може допомогти в виправданні насильства, попереджає науковець.

Проте все це не дає підстав стверджувати, що США рухаються до громадянської війни, заспокоює американський професор політології.

Опитування показують, що переважна більшість виступає проти політичного насильства.

Докладніше – в колонці Яна-Вернера Мюллера, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Насильство як політика: куди заведе Сполучені Штати вбивство Чарлі Кірка.