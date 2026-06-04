Розвідка Латвії: Росія планує посилити юридичну війну проти країн Заходу

За даними латвійського Бюро із захисту конституції (SAB), Росія планує активізувати юридичну війну – зловживання правовими системами, законами та судовими розглядами – з метою ослаблення західних країн та здійснення впливу на них.

Доповідь латвійського розвідувального відомства наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

У SAB зазначили, що Росія також може використовувати правові аргументи як привід і обґрунтування для посилення агресивних дій або можливої конфронтації з НАТО.

У доповіді опубліковано розвіддані про плани Москви у сфері так званої юридичної війни, а також про завдання, які російські відомства поставили перед собою за останній рік для чинення тиску на політичних лідерів та посадових осіб західних країн.

Один із практичних способів тиску на західні країни – позови проти них до міжнародних судів, зазначає SAB.

Зокрема, вказано, що Росія планує подати позов проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН, формально обґрунтовуючи це дискримінацією російськомовної частини суспільства.

Згідно з інформацією SAB, скарга вже підготовлена, і зараз РФ готується передати її до суду.

Хоча твердження про нібито порушення прав російськомовного населення давно є частиною російської пропаганди та риторики офіційних осіб, подання такої скарги означало б істотну зміну у ставленні до країн Балтії – а саме, пропаганда стає основою для практичних дій, зазначили в SAB.

Максимальна мета Росії – домогтися того, щоб міжнародна спільнота чинила на країни Балтії досить сильний тиск, змусивши їх змінити свою позицію та політику щодо РФ.

Нагадаємо, у відповідь на заяву РФ про намір скаржитись на країни Балтії до Міжнародного суду ООН в МЗС Естонії наголосили, що ці заяви мають на меті відвернути увагу від дій самої Росії, зокрема від її атак на цивільні об’єкти в Україні.

А в латвійському МЗС підкреслили, що це приклад "відчайдушної реакції" влади РФ на рішучість Риги, Таллінна й Вільнюса "залишатися вірними своїм цінностям".