Как Трамп создает "культ насилия" в США и приведет ли это к гражданской войне

В США произошло ужасное убийство крайне правого активиста Чарли Кирка.

В целом либеральные комментаторы не только осудили насилие, но и подчеркнули признание Кирка как добросовестного оппонента в дискуссиях со "склонностью к несогласию".

Правые же, наоборот, сразу призвали к репрессиям. Сам президент США Дональд Трамп, похоже, наслаждается возможностью использовать событие как повод для атак на тех, кто ему не нравится. Члены его администрации уже называли Демократическую партию "отечественной террористической организацией".

О возможных последствиях такой политики Дональда Трампа для Америки читайте в колонке профессора политологии Принстонского университета (США) Яна-Вернера Мюллера Насилие как политика: куда заведет Соединенные Штаты убийство Чарли Кирка. Далее – краткое изложение.

"Учитывая, что Трамп не проявлял никаких сдерживающих факторов в использовании властных полномочий против любого, кого считал своим врагом, скрытая угроза преследования оппозиции должна беспокоить любого демократа (не только Демократическую партию)", – предупреждает в своей колонке Ян-Вернер Мюллер.

По его словам, Дональд Трамп постоянно поощрял или, по крайней мере, явно терпел политическое насилие: от шутки о том, что он мог бы выстрелить в кого-то на Пятой авеню и остаться безнаказанным, до призывов к своим сторонникам бить оппонентов, а также готовности видеть, как 6 января 2021 года его первого вице-президента Майка Пенса линчуют, чтобы сохранить власть.

Американский профессор политологии предупреждает, что если первый срок Трампа отличался демонстративной жестокостью, то сейчас президент США прилагает значительные усилия для создания культа насилия.

Он приводит пример о том, как убийство 11 человек в море у побережья Венесуэлы – без какого-либо очевидного правового обоснования – с восторгом распространяется в соцсетях.

Или о том, как Министерство внутренней безопасности США регулярно использует соцсети, чтобы праздновать боль семей, чьих близких жестоко депортируют. В одном из постов даже изображены сотрудники ICE в масках и шлемах, похожих на нацистские.

По мнению Яна-Вернера Мюллера, Дональд Трамп во втором президентском сроке чувствует себя абсолютно бесконтрольно.

"Вероятно, он считает свое недемократическое поведение оправданным, ведь другая сторона якобы использовала Министерство юстиции, чтобы посадить его в тюрьму", – пишет автор колонки.

Таким образом, обращает внимание Мюллер, Трамп предстает не как обидчик, а как жертва. И он имеет целую индустрию обиды на своей стороне.

И чувство жертвы также может помочь в оправдании насилия, предупреждает ученый.

Однако все это не дает оснований утверждать, что США движутся к гражданской войне, успокаивает американский профессор политологии.

Опросы показывают, что подавляющее большинство выступает против политического насилия.

