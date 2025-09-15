Ще одна держава НАТО викликала посла Росії через вторгнення дронів у Польщу

Міністерство закордонних справ Норвегії викликало російського посла у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами 10 вересня.

Про це МЗС Норвегії повідомило у понеділок в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Міністерство закордонних справ Норвегії викликало російського посла в Норвегії на зустріч у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Польщі 10 вересня. Такі дії є безвідповідальними і неприйнятними. Норвегія та її союзники повністю солідарні з Польщею", – йдеться у заяві.

Таким чином Норвегія приєдналася до інших країн НАТО, які вже засудили російські атаки дронами на територію Польщі, а також порушення повітряного простору Румунії, розцінивши їх як небезпечну ескалацію та пряме порушення безпеки всього Альянсу.

Зокрема, уряд Великої Британії у понеділок викликав російського посла у зв’язку з "безпрецедентним" порушенням повітряного простору НАТО в Польщі та Румунії останніми днями.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.