Еще одно государство НАТО вызвало посла России из-за вторжения дронов в Польшу

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало российского посла в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами 10 сентября.

Об этом МИД Норвегии сообщило в понедельник в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Министерство иностранных дел Норвегии вызвало российского посла в Норвегии на встречу в связи с нарушением Россией воздушного пространства Польши 10 сентября. Такие действия являются безответственными и неприемлемыми. Норвегия и ее союзники полностью солидарны с Польшей", – говорится в заявлении.

Таким образом Норвегия присоединилась к другим странам НАТО, которые уже осудили российские атаки дронами на территорию Польши, а также нарушение воздушного пространства Румынии, расценив их как опасную эскалацию и прямое нарушение безопасности всего Альянса.

В частности, правительство Великобритании в понедельник вызвало российского посла в связи с "беспрецедентным" нарушением воздушного пространства НАТО в Польше и Румынии в последние дни.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.