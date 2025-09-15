У Німеччині пропонують урізати субсидії на зелену енергетику

Міністерство економіки Німеччини в понеділок запропонувало скоротити субсидії на відновлювані джерела енергії, покликані полегшити перехід на зелену економіку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Німецька міністерка економіки та енергетики Катерина Райхе представила звіт, підготовлений на замовлення її відомства, у якому викладені заходи для полегшення переходу на відновлювані джерела енергії.

"Енергетичний перехід може бути успішним тільки за більш прагматичного і реалістичного підходу. Рішення в галузі енергетичної політики не повинні призводити до нецільових інвестицій або надмірного регулювання, а повинні бути орієнтовані на ринок", – сказала вона.

Одним з ключових положень звіту є субсидії на відновлювані джерела енергії, які, за словами Райхе, повинні "регулярно переглядатися для оцінки їхньої економічної вигоди і скорочуватися до абсолютно необхідного рівня".

У звіті вказується, що відновлювані джерела іноді забезпечують більше електроенергії, ніж необхідно, але занадто мало в періоди низької сонячної та вітрової активності. Цей дефіцит необхідно компенсувати за рахунок викопного палива.

Інші рекомендації, про які розказала Райхе, стосуються скорочення надмірного регулювання і постійного обліку витрат у плануванні подальшого розширення відновлюваних джерел енергії.

Провідна промислова федерація Німеччини BDI високо оцінила звіт як "основу для значного підвищення ефективності енергетичної системи", тоді як неурядова організація Environmental Action Germany звинуватила Райхе у покладанні на "недалекоглядні пропозиції газового лобі".

Німеччина прагне збільшити частку відновлюваної електроенергії до 80% до 2030 року, а до 2045 року – досягти нейтрального рівня викидів парникових газів.

У 2023 році частка відновлюваних джерел у виробництві електроенергії в Німеччині вперше перевищила 50%.