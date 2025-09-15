В Германии предлагают урезать субсидии на зеленую энергетику

Министерство экономики Германии в понедельник предложило сократить субсидии на возобновляемые источники энергии, призванные облегчить переход к зеленой экономике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Немецкий министр экономики и энергетики Катерина Райхе представила отчет, подготовленный по заказу ее ведомства, в котором изложены меры для облегчения перехода на возобновляемые источники энергии.

"Энергетический переход может быть успешным только при более прагматичном и реалистичном подходе. Решения в области энергетической политики не должны приводить к нецелевым инвестициям или чрезмерному регулированию, а должны быть ориентированы на рынок", – сказала она.

Одним из ключевых положений отчета являются субсидии на возобновляемые источники энергии, которые, по словам Райхе, должны "регулярно пересматриваться для оценки их экономической выгоды и сокращаться до абсолютно необходимого уровня".

В отчете указывается, что возобновляемые источники иногда обеспечивают больше электроэнергии, чем необходимо, но слишком мало в периоды низкой солнечной и ветровой активности. Этот дефицит необходимо компенсировать за счет ископаемого топлива.

Другие рекомендации, о которых рассказала Райхе, касаются сокращения чрезмерного регулирования и постоянного учета затрат при планировании дальнейшего расширения возобновляемых источников энергии.

Ведущая промышленная федерация Германии BDI высоко оценила отчет как "основу для значительного повышения эффективности энергетической системы", в то время как неправительственная организация Environmental Action Germany обвинила Райхе в том, что она полагается на "недальновидные предложения газового лобби".

Германия стремится увеличить долю возобновляемой электроэнергии до 80% к 2030 году, а к 2045 году – достичь нейтрального уровня выбросов парниковых газов.

В 2023 году доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в Германии впервые превысила 50%.