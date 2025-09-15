Україна і ЄС завершили скринінг за розділом останнього кластера переговорів

Представники України та Європейського Союзу завершили скринінгові зустрічі за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" останнього кластера 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зазначається, протягом трьох днів скринінгових зустрічей Україна презентувала 28 тематичних блоків, які зокрема стосувались стану реформ у сільському господарстві, прогресу в цифровізації, державної підтримки, ринкового регулювання та розвитку аграрного сектору.

Це "продемонструвало готовність України до інтеграції у спільну аграрну політику ЄС", розповіли в Мінекономіки.

Також українська делегація представила рівень узгодження законодавства України з актами права ЄС за пʼятьома напрямами: "Горизонтальні питання – фінансові та адміністративні структури", "Сільськогосподарські ринки", "Політика у сфері якості", "Органічне виробництво" і "Просування сільськогосподарської продукції".

"Європейська комісія позитивно оцінила представлені матеріали", – ідеться в повідомленні.

Розділ 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" охоплює велику кількість обов’язкових норм, більшість із яких почнуть діяти в Україні з моменту вступу, без необхідності ухвалення додаткових нормативно-правових актів. Правильне застосування цих правил та їхнє ефективне виконання та контроль є критично важливими для функціонування Спільної аграрної політики ЄС.

Це перший розділ, відкритий у межах переговорного кластера 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" – останнього, за яким відбувається скринінг. Раніше Україна і ЄС завершили скринінг за кластерами 1, 2, 3, 4 і 6.

Нагадаємо, у липні Україна успішно завершила скринінг четвертого кластера для переговорів про вступ до ЄС.

Віцепремʼєр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка говорив, що Україна повністю завершить скринінг до кінця вересня.

