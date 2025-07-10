Україна успішно завершила скринінг 4-го кластеру для переговорів про вступ до ЄС

Україна та Європейська комісія завершили спільну роботу зі скринінгу передостаннього кластера для відкриття всіх переговорних глав у вступних переговорах з ЄС.

Про це "Європейській правді" повідомив під час Конференції з відновлення України представник українського уряду що координував скринінг з боку уряду України.

Консультації у Брюсселі в рамках скринінгу кластера "Зелений порядок денний та стале сполучення" тривав близько місяця, розповів ЄвроПравді Олексій Рябчин, радник віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, який координував процес скринінгу за 4-м кластером.

"9 липня ми завершили в Брюсселі скринінг щодо глав 15 і 21, що означає завершення процедуру скринінгу за четвертим кластером – "Зелений порядок денний та стале сполучення", – заявив Рябчин.

"За 6 тижнів ми чекаємо від Комісії скринінговий звіт і готові якнайшвидше відкрити переговори", – додав він.

Рябчин підкреслив, що після цього лишився тільки один кластер, за яким Україна має завершити скринінговий процес – аграрний.

У четвер єврокомісарка Марта Кос заявила, що переконана у відкритті всіх кластерів для України цього року попри угорське вето.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Угорщина не може заблокувати старт переговорів України з ЄС.