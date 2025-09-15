Украина и ЕС завершили скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении

Представители Украины и Европейского Союза завершили скрининговые встречи по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" последнего кластера 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщило Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается, в течение трех дней скрининговых встреч Украина представила 28 тематических блоков, которые, в частности, касались состояния реформ в сельском хозяйстве, прогресса в цифровизации, государственной поддержки, рыночного регулирования и развития аграрного сектора.

Это "продемонстрировало готовность Украины к интеграции в общую аграрную политику ЕС", рассказали в Минэкономики.

Также украинская делегация представила уровень согласования законодательства Украины с актами права ЕС по пяти направлениям: "Горизонтальные вопросы – финансовые и административные структуры", "Сельскохозяйственные рынки", "Политика в сфере качества", "Органическое производство" и "Продвижение сельскохозяйственной продукции".

"Европейская комиссия положительно оценила представленные материалы", – говорится в сообщении.

Раздел 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" охватывает большое количество обязательных норм, большинство из которых начнут действовать в Украине с момента вступления, без необходимости принятия дополнительных нормативно-правовых актов. Правильное применение этих правил, их эффективное выполнение и контроль являются критически важными для функционирования Общей аграрной политики ЕС.

Это первый раздел, открытый в рамках переговорного кластера 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности" – последнего, по которому проводится скрининг. Ранее Украина и ЕС завершили скрининг по кластерам 1, 2, 3, 4 и 6.

Напомним, в июле Украина успешно завершила скрининг четвертого кластера для переговоров о вступлении в ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина полностью завершит скрининг до конца сентября.

