Глава МЗС Польщі прокоментував закиди Трампа до України через російський дизель

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не поділяє думку президента США Дональда Трампа, що удари України по РФ ведуть до дефіциту дизпалива.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з главою української дипломатії Андрієм Сибігою в Києві, передає "Європейська правда".

Міністр відповідав на питання з приводу заяви Трампа, який закликав президента Володимира Зеленського "не бити по російському дизельному паливу", бо це веде до дефіциту дизеля.

"Я дотримуюся іншої думки", – заявив Сікорський.

У неділю президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

Цього тижня Трамп заявив, що на початку тижня він мав "чудову" розмову з правителем Росії Володимиром Путіним і що російський лідер хоче укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп на початку липня під час публічної частини зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.