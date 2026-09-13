Сікорський: Польща не блокуватиме відкриття переговорних кластерів для України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не буде блокувати відкриття кластерів у процесі переговорів України про вступ до ЄС.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з главою української дипломатії Андрієм Сибігою в Києві, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що переговори про вступ України до ЄС не будуть легкими так, як свого часу не були вони легкими для Польщі.

"Але Польща не буде блокувати відкриття переговорних кластерів. Це не означає, що швидко піде їх закриття, але Україна, на думку Єврокомісії, вже готова до переговорів", – сказав Сікорський.

"Також ми маємо надію, що Україна завершить процес впровадження Угоди про асоціацію, зокрема, угоди про поглиблену зону вільної торгівлі. Можете бути в єдиному ринку ще до вступу в ЄС", – додав він.

Нагадаємо, 1 вересня Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України – вимагаючи від України зробити певні законодавчі кроки щодо угорської нацменшини.

Більше на цю тему читайте у статті Сергія Сидоренка "Маленький робот" для Мадяра. Чи зможе рішення Ради зняти угорську блокаду України в ЄС.

Про план дій щодо меншин: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС".