Сікорський: російський тероризм не просто стукає в двері – він вже увійшов у них

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що російський тероризм вже увійшов до Європи, коментуючи останні атаки РФ.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з главою української дипломатії Андрієм Сибігою в Києві, передає "Європейська правда".

Радослав Сікорський наголосив, що це не лише фізична, а й ідеологічна війна за відновлення статусу Росії як особливої держави, яка має право домінувати над іншими.

"Україна та Польща не дозволять Росії панувати над нами. Цього не станеться, це не повернеться. Ми також боремося за те, щоб Україна сама вирішувала, хто має право перебувати в Україні, а не Путін", – сказав Сікорський.

Він наголосив, що "бомбардування буквально за кількасот метрів від польського кордону впливають на безпеку його співвітчизників".

"Нехай для всіх у моїй батьківщині це стане остаточним доказом того, що безпека Польщі та України нерозривно пов’язані між собою і що прояв солідарності з усією Україною, а також з кожним українцем окремо – з тими, хто мешкає в Польщі, і з тими, хто хоче в’їхати до Польщі, – це і є побудова солідарності між нашими народами" , – підкреслив глава МЗС Польщі.

"Російський тероризм не просто стукає у двері Європи – він уже увійшов у ці двері, а гібридна війна ведеться у кінетичній формі", – заявив він.

Рано вранці польські системи виявили атаку кількох реактивних дронів "Герань-5" на заході України. Один із них впав за 1 км від кордону з Польщею, другий – за 5 км.

Польські збройні сили підняли винищувачі, а служби попередили мешканців прикордонних регіонів про небезпеку. Один із російських дронів влучив у поїзд маршруту Київ–Варшава перед кордоном із Польщею, інший – поблизу прикордонного переходу Дорогуськ–Ягодин.

Порушення кордону Республіки Польща не зафіксовано – повідомило до 10:00 Оперативне командування видів збройних сил після завершення операції.

У неділю о 17:00 у штаб-квартирі Урядового центру безпеки відбудеться спеціальна нарада служб за участю міністрів та представників служб з ініціативи прем’єр-міністра Дональда Туска.

Варто зазначити, що речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що у ніч проти 13 вересня, коли Росія атакувала українські регіони, для його країни "загроза була реальною".