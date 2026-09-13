Сибіга: ЄС має ухвалювати санкції після кожного масованого удару РФ, а не чекати пакетів

Україна передала партнерам інформацію про використання Росією продукції з країн Заходу для виробництва ракет та дронів і закликає запроваджувати санкції після кожного масованого удару.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським брифінгу в Києві, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Він наголосив на потребі не чекати тривалий час ухвалення великих санкційних пакетів.

"Ми проговорювали ще раз підхід, коли не варто чекати великих санкційних пакетів, а після кожного масованого удару по Україні, ухвалювати відповідні санкційні пакети щодо агресора – щодо Росії – в тому числі "Антибалістичний пакет", – сказав він.

Сибіга додав, що партнери України мають позбавити Росію спроможностей виробляти балістику, дрони та обмежити доступ до військових технологій. На думку глави МЗС України, тут ще є великий потенціал.

"Росія, на жаль, навчилася, як обходити санкції. На жаль, Росія і надалі використовує елементи продукції, вироблені в країнах Заходу, в країнах Європи при виробництві і балістичних ракет, і дронів. І цю інформацію ми надали нашим європейським партнерам", – поінформував дипломат.

Разом з тим посли країн ЄС у п’ятницю знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через вимоги двох столиць щодо змін у списках осіб, які перебувають під персональними санкціями.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і того разу до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.