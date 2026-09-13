Поїзд з радником Мерца і Борисом Джонсоном мали евакуювати біля Польщі через дронову атаку

Один із найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер, радники з питань безпеки інших європейських країн, експрем'єр Британії Борис Джонсон перебували у потязі, який мали евакуювати поблизу кордону з Польщею через атаку на інший український потяг.

Про це стало відомо виданню Spiegel, а також написав в Х експрем'єр Швеції Карл Більдт, передає "Європейська правда".

За інформацією, отриманою виданням, радник з питань зовнішньої та безпекової політики в канцелярії, у суботу вночі їхав поїздом із Києва до Польщі. Близько 5:00 ранку поїзд зупинився поблизу польського кордону.

Приводом став інцидент на тій самій залізничній лінії. Там, також рано вранці, поблизу польського кордону лінія Київ–Варшава зазнала атаки безпілотника. За даними оператора, було вражено локомотив поїзда, але ніхто не постраждав.

Зауттер перебував у столиці України разом із радниками з питань безпеки з Великої Британії, Франції та Італії, а також із представниками уряду президента Володимира Зеленського, обговорюючи можливі мирні переговори з Росією. У суботу він відвідав міжнародну конференцію з питань безпеки YES.

Окрім Зауттера, у потязі перебували радники з питань безпеки з інших європейських урядів, депутати німецького Бундестагу, дипломати та науковці.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також повернувся до Польщі на цьому спеціальному поїзді після конференції.

Усі залишилися цілими й неушкодженими: незабаром після того, як поїзд зупинився через тривогу щодо дронів, а провідники розбудили пасажирів для евакуації, було оголошено про скасування тривоги, оскільки більше дронів виявлено не було.

Як уточнив екс-прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, пасажири отримали попередження про евакуацію поїзда, але попередження було скасовано, і поїзд зміг продовжити рух.

Робін Вагенер, член "Партії зелених" у Бундестазі, також перебував на борту цього спеціального поїзда. Депутат висловив своє обурення після цих атак.

"Ці атаки дронів – це сліпий терор проти українського цивільного населення та небезпечна ескалація війни Путіна", – заявив Вагенер виданню Spiegel.

Парламентар розглядає ці атаки як провокацію проти прихильників України. "Росія стає дедалі безпринципнішою та грає з вогнем прямо на кордоні Європейського Союзу та НАТО; ми мусимо нарешті покласти чіткий кінець цьому терору", – зажадав Вагенер.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що атака РФ ускладнила перетин українсько-польського кордону його команді.

Нагадаємо, речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин – Дорогуськ".

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що порушення повітряного простору країни не відбулося.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО".

А "Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.